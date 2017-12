Tidsspilde

Fredericia: - Som det er nu, skal de unge jo nærmest op, før de er gået i seng. Ellers kan de ikke nå frem i tide, siger Christian Bro (S), der er formand for byrådets miljø- og teknikudvalg.

Udvalget lægger op til en række ændringer i Sydtrafiks køreplan i Fredericia og omegn. En af dem handler om at nedsætte rejsetiden for unge, der kører fra Skærbæk og Taulov til Fredericia for eksempelvis at læse på gymnasiet. Dén rejsetid er i flere omgange blevet kritiseret - blandt andet på Dansk Cyklistforbunds debatmøde under kommunalvalgkampen. En studerende fra Skærbæk skal med bussen klokken 6:45 for at nå frem til gymnasiet klokken 8:05. Rejsetiden er dermed på en time og 20 minutter senere.

- Sådan skal det selvfølgelig ikke være. Det vil vi gerne have lavet om, siger Christian Bro.

Byrådet har besluttet at underkaste hele den offentlige transport en større kulegravning i løbet af 2018 i håbet om at kunne tilrettelægge den bedre. Men så længe skal de aktuelle ændringer ikke vente, mener udvalget, som opfordrer til, at blandt andet det nævnte problem løses med en direkte skolebusrute, allerede når køreplanen lægges om til sommer.