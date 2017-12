Masser af hunde, katte og deres mennesker forbereder sig i disse dage på en aften, som for dyrenes vedkommende er den måske mest stressende på kalenderen. Nytårsaftens mange eksplosioner og brag er nemlig noget, der kan skræmme livet af kæledyrene. På Svendborg Dyrehospital får man derfor hvert år mange dyr ind - især hunde og katte - som skal have lidt beroligende. Men der er også andre og mindre skrappe metoder til at få dyrene til at slappe af, mens det nye år skydes ind.

Annika Edal, som er veterinærsygeplejerske på Svendborg Dyrehospital, har flere tips til, hvordan man kan gøre nytåret lidt mindre stressende for de firbenede. Her under følger et sammendrag:

1 Hvordan mennesket reagerer, betyder meget. Derfor skal man ikke nurse hunden eller tage den op, så hunden tror, at der faktisk er noget at være bange for. Hunde er gode til at aflæse mennesker, og derfor skal man hellere gøre dagen sjov for sin firbenede ven. En god lang gåtur med tilhørende godbid ved et nytårsbrag, kan berolige hunden.

2 Ikke alle hunde og katte er lige bange. Ligesom med mennesker er nogle mere sensitive end andre. Men et godt tip er at lade sit kæledyr opholde sig i et rum, som det kender og er trygt ved for at lade dagen være så normal som muligt.

3 Det kan betale sig at lukke nytåret lidt ude, hvis man vil berolige hunden eller katten. Nedrullede gardiner, tændt lys og lidt musik uden for meget spræl i er nogle af de midler, der kan benyttes.

4 Har man et af de meget sensitive dyr i husstanden kan medicinen være eneste udvej, og dyrlægen har forskelligt i medicinskabet. Der findes både piller, som sløver og angstdæmper, men også midler, som kun er sløvende, men ikke medfører lige så slemme bivirkninger. Medicinen skal gerne i Fido samme dag, som man ønsker en virkning.