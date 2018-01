- Det er da enormt grænseoverskridende at stå frem og sige, at man laver fejl. Især når man beklæder en stilling, der er så vigtig, at fejl kan betyde liv. Det gør det sjældent, men det kan det gøre. På den anden side virker den her nulfejls-kultur heller ikke, hvor man forsøger at skjule sine fejl. Sådan en kultur, synes jeg ikke, vi skal have i Danmark, siger hun.

Det skrev hun, efter en kvindelig læge i august blev dømt i landsretten for forsømmelse. Fire år tidligere havde lægen under en vagt på Fælles Akutmodtagelse på Svendborg Sygehus givet en besked til en sygeplejerske uden at sikre sig, der blev fulgt op på den. Lægen begik en fejl, og det blev hun dømt for.

18/9 - 2017 18. september kom Iza Alfredsens klumme "Min Mening: Den dømte læge kunne have været mig" på Fyens.dk, dagen efter blev den bragt i Fyns Amts Avis. Hun skrev klummen for at støtte den dømte læge, og fordi hun ikke kunne lade være. Det var arbejdsforholdene og reglerne, den var gal med, ville hun slå fast - ikke den dømte læge. Hendes klumme blev delt af læger landet over, der både arrangerede en underskriftindsamling og en demonstration foran sundhedsministeriet.

Ikke desto mindre var det vigtigt for Iza Alfredsen at råbe op. Ikke fordi hun synes, hun skulle eller burde, men fordi hun ikke kunne lade være.

- Jeg kender den læge, der blev dømt, så det var noget, jeg blev nødt til at skrive, fordi så mange har udtalt, at hun måske var farlig for sine omgivelser eller anderledes end andre læger. Og det var hun netop ikke, så det var vigtigt for mig at få tydeliggjort, at det var en af vores dygtige kollegaer, der var blevet ramt af det her, siger hun.

Inden klummen blev offentliggjort, håbede Iza Alfredsen, det kunne blive til noget større. Men hun havde ikke regnet med, at den ville skabe så meget opmærksomhed. Men ifølge hende var det først, da ledelsen på afdelingen og OUH kommenterede sagen, at lægerne kom på banen.

- Jeg tror, at lægerne for alvor fik hænderne op ad lommerne og gik i arbejdstøjet, da ledelsen gik ud og underkendte både mine og andre medarbejderes udtalelser. At ledelsen simpelthen ikke anerkendte de oplevelser, vi havde haft. Der oplevede jeg, at resten af standen kom med.