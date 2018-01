Radio Mælkebøttens podcastserie om Luther er nået ud til over 100 radiostationer landet over. Cirka 170.000 lyttere har hørt hver af udsendelserne.

Fredericia: Over 25.000 lyttere har i løbet af få uger hørt Radio Mælkebøttens podcastserie på Youtube. Omdrejningspunktet for podcast'ene er Martin Luther, som var reformator. Det er Folketinget, som har bestilt produktionen af podcast'ene, men det er ikke kun hos podcast-brugere, at de er populære, ifølge en pressemeddelelse fra Radio Mælkebøtten.

Over 100 radiostationer over hele landet har modtaget og sendt udsendelserne, som de har fået gratis af Fredericias lokalradio. Det betyder, at hver udsendelse er nået ud til cirka 170.000 lyttere. Så sammenlagt er hver udsendelse nået længere ud end en artikel i JP's søndagstillæg ville kunne nå.

Serien har i øvrigt modtaget stor ros fra både fagfolk, det vil sige historikere, og ikke mindst lyttere over hele landet. Det er journalist Jan Simmen, der har stået for indholdet.