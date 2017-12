Vindmøllefabrikanten Vestas er ved at afslutte et 2017, hvor mængden af ordrer matchede sidste års total.

Det er ikke kun i butikkerne, at årets sidste dage byder på ekstra travlhed.

Også hos vindmøllefabrikanten Vestas er der traditionelt tryk på frem mod nytår, hvor ordrerne plejer at tikke ind i en lind strøm frem mod årsskiftet.

Og selv om der ikke er lige så meget tryk på som sidste år, så har selskabet kurs mod en tangering af sidste års ordretotal på 10,5 gigawatt, der ellers var ny rekord.

Det er bedre end forventet, siger chefanalytiker Jacob Pedersen fra Sydbank.

- Det lå i kortene, at ordreindgangen skulle falde lidt, fordi fristen for at få fuldt skattefradrag for amerikanske vindmølleinvesteringer udløb sidste år.

- Hvis man dertil lægger, at der på grund af de langstrakte forhandlinger om en ny skattereform har været stor usikkerhed om vindenergi i USA, så er det faktisk meget flot at matche sidste års total, siger han.

Han konkluderer, at Vestas dermed understreger, at man har de rigtige møller og det rigtige salgssetup til at begå sig på det amerikanske marked, samtidig med at det lykkedes at øge salget i andre lande.

De mange ordrer fortæller dog kun den halve sandhed om tilstanden i Vestas, der mærker øget konkurrence.

- Det hører med til historien, at Vestas sidste år fik omkring 800.000 euro per megawatt, hvor man sidste år var oppe omkring en million euro.

- Det viser, at der er et alvorligt prispres, som får mindst lige så stor betydning for aktien som ordreindgangen, siger Jacob Pedersen.

Netop meldingen om øget prispres fik nervøse investorer til at sælge ud af aktien efter regnskabet for tredje kvartal, og fredag er kursen faldet yderligere 2,7 procent.

- Der sidder nok nogle investorer, som allerede har trukket facit for året op og sælger ud af deres aktier, fordi de havde forventet endnu flere ordrer op mod nytår.

- Men det er i mine øjne for tidligt. Jeg ville blive forundret, hvis ikke der kom flere meddelelser, siger han.

Vestas har fredag ved middagstid annonceret ordrer for 9258 megawatt i 2017.

Dertil skal lægges en lang række uannoncerede ordrer for fjerde kvartal, som Jacob Pedersen forventer sammenlagt beløber sig til 1000 megawatt.