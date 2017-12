Flyvesandet: Oven på julens mange tunge måltider og indendørs hygge lokker noget af Fyns flotteste og mest specielle natur med en frisk gåtur, når det nye år er kommet i gang.

Gennem mere end 40 år har K.G. & I.F's nytårsmarch stået på programmet den allerførste lørdag i det nye år. For 2017-udgaven af marchen betyder det nu på lørdag den 6. januar, hvor deltagerne starter ud i grupper mellem klokken 13 og 14. Man kan vælge at gå enten fem eller ti kilometer, men marchen skal senest være gennemført klokken 16, fortæller marchleder Karsten Kingo Andersen.Der bliver marcheret på både en fem- og en ti-kilometers rute. Et enkelt år - i 2014 - måtte arrangørerne droppe 10-kilometeren, da stormen Bodil brød hul på et dige og oversvømmede en del af ruten. Men ellers bliver der ikke sådan lige ændret på programmet.- Nytårsmarchen er jo efterhånden en gammel tradition, så den laver man ikke lige om på, mener Karsten Kingo Andersen. Start og mål er som sædvanligt ved campingpladsen Flyvesandet ved Otterup, hvor man kan melde sig til i opholdsstuen inden start. Har man spørgsmål om årets march, svarer Karsten Kingo Andersen gerne på telefon 29936422.Deltagerrekorden blev sat i 2009 med 350 deltagere, og det er som sædvanligt K.G.&I.F., der står for nytårsmarchen.Lige nu lover vejrudsigterne tøvejr og en lille risiko for vådt vejr.