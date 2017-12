Med et halvt år på bagen spiller Aarhus United Final 4 mod overmagten. Det siger træneren, der mener, at klubben slet ikke hører til i det selskab endnu.

Aarhus United skal til håndboldfest med toppen af poppen mellem jul og nytår.

Her dyster den unge klub mod FC Midtjylland, Team Esbjerg og København Håndbold i Final 4.

I Aarhus glæder man sig til at møde det voksne selskab, og chancen for at stå som pokalvinder spekulerer man ikke meget i.

- Det selskab er toppen af dansk damehåndbold. Det er tre klubber, som økonomisk og historisk er et helt andet sted, end vi er, og i teorien hører vi slet ikke til der.

- Vi har været i gang i seks-syv måneder siden april 2017, og vi er en fuldstændig ny klub, men nu er vi der, siger træner Heine Eriksen.

Aarhus United opstod, da SK Aarhus lukkede. Licensen er fra SK Aarhus, men ellers er der skiftet ud i både spillertrup, trænerstab og ledelse.

Drømmen var et kvindeligt sportshold på eliteniveau i Aarhus, hvor herrerne er til stede i fodbold, håndbold og basketball.

Derfor afhænger fremtiden i høj grad af, om byen bakker op.

- Vi har ambitioner om at spille med længere oppe i ligaen. De to første sæsoner går med, at vi skal etablere os. Derefter ser vi, om vi kan tage yderligere et skridt.

- Det er noget, byen skal bakke op om. Er der opbakning, bliver Aarhus United også et tophold. Det er der ingen tvivl om, men vi gør det ikke de første to-tre sæsoner, siger træneren.

Aarhus United har 16 spillere på kontrakt, men pengene er små, og spillerne enten studerer eller arbejder ved siden af håndbolden.

- Vores økonomi er langt lavere. Jeg vil skyde på, at vores samlede spillerbudget ikke er ret meget større end de tre andre holds højest lønnede spiller. Vi ligger økonomisk langt fra de tre andre klubber.

- Mange af vores spillere kunne tjene betydeligt mere andre steder, men de kan se en idé i at være i det her projekt. De kan se, det kan føre til noget, selv om de kunne få det dobbelte i løn andre steder, siger træneren.

Aarhus blev klar til at møde Viborg HK i pokalkvartfinalen, da Odense Håndbold blev taberdømt mod Aarhus for brug af en ulovlig spiller.

Herefter blev Viborg besejret, og pludselig står man i Final 4, og det kan bruges, selv om man ikke tør drømme om at blive pokalmester.

- Det er helt fantastisk, at vi står i Final 4. Det giver en masse omtale, og det er klart, at det er en kæmpe overraskelse, at vi er i Final 4.

- Vi ved godt, at vores chance for at stå som pokalvinder er helt nede i næsten promiller. I første omgang handler det om, at vi som klub og hold skal have en super oplevelse og samle erfaring på og uden for banen, siger Heine Eriksen.