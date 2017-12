Som altid er vi nået frem til 13 scenarier, som skal besvares, og til at guide læserne på vej har en ekspert og tre aktører været så venlige at stille deres hjælp til rådighed og giver her deres kvalificerede bud på, hvor krydsene skal sættes.

Svendborg: Vil der fortsat være 21 faste p-pladser på Torvet, når kalenderen når om til 15. december 2018? Vil Jørgen Lundsgaard til den tid have fået besked om at male facaden på sin café om? Og vil det lykkes Baggårdteatret at få en forestilling nomineret til en Reumert?

2018 er året, hvor GOG's håndboldherrer kommer i DM-finalen, sådan som det lyder i profetens spørgsmål 2. Det vurderer Karsten Sørensen, som dækker håndbolden intensivt for avisens sportsredaktion Sportfyn.

- Det tror jeg, de gør. De har holdet til at gøre det, og jeg vil også sige, at det er i år, det skal være, fordi de har et hold, som er sammenspillet med en norsk stamme, der forlader holdet næste år, siger Karsten Sørensen.

- De har troen på det, ligesom de har fået en kynisme, der betyder, at de godt kan spille dårligt i 20-30 minutter, men stadig klare den til sidst i kampene. Og så har de en begejstring, der er kommet med den nye træner. Alt det tilsammen gør, at jeg tror, de har en god chance for at nå det.

I øjeblikket ligger GOG på andenpladsen i mændenes håndboldliga med et stort forspring ned til nummer tre. Holder det sæsonen ud, betyder det, at det sydfynske mandskab for første gang får point med sig over i slutspillet, og det er vigtigt, påpeger Karsten Sørensen.

- Det har før kostet GOG, at de ikke har haft point med over i slutspillet. Nu ser de ud til at få to point med, og det kan være afgørende for, om de når finalen, siger han.

Der er fire hold, som kæmper om finalepladserne, som Karsten Sørensen ser det. Ud over GOG er det Skjern, Bjerringbro-Silkeborg og Aalborg, og i det spil er sydfynboerne muligvis et skridt foran.

- Hvem topper nøjagtigt i foråret? Det handler om formen, og der tror jeg på, at GOG har en fordel, fordi de andre hold får travlt med at spille europæisk. På den måde kan det ligge godt til GOG denne gang, siger Karsten Sørensen.

Det, der kan volde GOG problemer, er skader til fremtrædende spillere, ligesom holdet kan rende ind i en formnedgang.

Undgår holdet det, er sagen klar:

- Jeg ville sætte mit kryds ved, at de kommer i finalen i år. De ved godt, at det er nu, det skal være for det her hold, lyder det fra journalisten.