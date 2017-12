Nøddebo Præstegård: Hørespil skal opleves i radioen

Læserbrev: I sin begejstrede anmeldelse af "Nøddebo Præstegaard" i Odeon her i bladet den 15. december udtrykker kulturredaktør Lene Kryger en bekymring: "Men mon publikum længere tilbage i salen eller på balkonerne får samme intense oplevelse? Kan man overhovedet se skuespillernes mimik, når man sidder så langt væk?"

Et sådant udsagn kan nok give en morfar, der havde inviteret de fire børnebørn fra hovedstaden til Odense Teaters juleforestilling for ottende år i træk, noget at tænke på. Den mindste på seks år har selvsagt ikke været med i alle årene, men hun havde til gengæld en helt særlig fordel, skulle det vise sig.

I maj blev billetterne købt, og det til første række på balkonen, som måtte antages at have den indlysende fordel, at der ikke sad udsynsgenerende medpublikummer lige foran. Det gjorde der heller ikke. Til gengæld er der placeret et (sikkerheds-)gelænder lige i synsfeltet, når man sidder ned - hvis man vel og mærke ikke er dværg eller kæmpe.

Derfor fordelen for den seks-årige, for hun kunne se under "bjælken". Vi andre kunne vælge mellem at sidde helt ude på forkanten af sædet eller næsten at ligge ned, hvis vi ville se over eller under den sorte streg. Ikke særligt behagelige positioner i et par timer, og den liggende stilling havde tillige den ulempe, at så blev stolerækken - som ikke var fastspændt - uvilkårligt rykket bagud, så publikum på anden række ikke kunne havde plads til deres ben.

Der skal naturligvis være et sikkerhedsgelænder. Til gengæld skal der nok ikke være en stolerække på stedet. Under alle omstændigheder må teateret/Odeon være forpligtet til at oplyse ved billetbestillingen, at man på balkonens forreste række har begrænset udsyn.

Efter forestillingen blev vi enige om, at hvis juletraditionen skal holdes i hævd, så skal det ikke være i Odeon, for Lene Kryger havde desværre ret i sin bekymring - man får ikke en intens oplevelse, når man sidder så langt fra scenen, og mange sad jo betydelig længere væk end os.

Til gengæld havde anmeldelsen helt ret, når den angiver: "Heldigvis fungerede lydanlægget upåklageligt, så ordene går man ikke glip af, uanset hvor man sidder".

Men hørespil skal jo opleves i radioen.