Nytårsaften er nok for både mennesker og dyr samt stråtækte ejendomme den absolut mest farlige samt årets dag for stor frygt blandt landets dygtige sygeplejersker og læger for, hvad der i dagens og nattens løb venter dem af menneskelige tragedier på hospitalerne med hensyn til fyrværkeriskader.

Så skulle vi ikke alle ikke love hinanden, at skal vi ud og skyde noget af, at huske at få sikkerhedsbrillerne på både voksne og børn. Og i de hjem, hvor der er små børn, der også gerne vil se på, men hvor brillerne ikke passer, at blive inde og gå hen til vinduet med en pårørende.

Alt dette fyrværkeri burde forbydes (jeg skyder aldrig af selv) og alle penge gå til velgørende formål- og sundhedsvæsenet. Hvem tænker på sådan en aften ikke på katastrofen ved Kolding for en del år siden?

Men skal der absolut fyres krudt af, så hold dig inden for lovens rammer med hensyn til sikkerheden - også for børnene.

Med ønsket om et godt nytår 2018 og pas godt på jer selv og hinanden.