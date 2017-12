Register: Dna-register - ja, selvfølgelig

Læserbrev: Skal Danmark have et dna-register? Ja, selvfølgelig skal vi det, og hvorfor, jo, det vil i mange tilfælde gøre politiets arbejde lettere, og megen kriminalitet vil kunne opklares hurtigere og med besparelser af ressourcer hos politiet.

Hvorfor være imod et sådant register? Nogle vil sige, at det kan misbruges, og ja, det er der så meget, der kan, men man skal vel også se på fornuften i et sådant dna-register, for man kører jo ikke bil eller motorcykel uden en nummerplade, som jo også er en form registrering, og det er der jo en mening med.

Og vi afleverer jo den ene gang efter den anden vores cpr-numre til fremmede - og der sker misbrug af dette, men er der ikke risiko ved mange af de registre, der findes i Danmark på godt og ondt. Lad os få et dna-register nu.