Middelfart: Hun havde egentlig kontrakt til 2019, hvor Klimabyen skulle stå færdig, men Helle Baker har alligevel valgt at stoppe som projektleder på klimasikringen af Middelfarts gamle bymidte ved udgangen af 2017 - to år før tid.

- Det skal ses i lyset af, at jeg er mere udviklingsorienteret. Det, jeg er god til, er de første faser, hvor man udvikler, laver samskabelse og værdiskabelse - og får de processer til at køre. Men alle brikkerne er sådan set nu lagt i projektet, så jeg tænker, at der, hvor det er nu, hvor vi har ét år tilbage med hovedsagligt fokus på anlægsdelen, er et rigtig godt tidspunkt til at overlade tømrerne til Trafik- og Vejafdelingen - også hvis jeg skal prøve noget andet, siger Helle Baker, der har fået nyt job som projektudvikler og bystrategisk rådgiver hos Cowi i Aarhus.

Hun påpeger, at hendes kontrakt med Klimabyen oprindeligt kun gik til udgangen af 2016, men den blev så forlænget med tre år, da man blev klogere på, hvor lang tid Klimabyen reelt ville tage at anlægge.

- Og det gav god mening (at forlænge, red.), fordi jeg så fik mulighed for at få et godt greb på Klimahavnen og få gjort Klimabyen færdig. Men jeg tror også, at det er godt for både mig og projektet, at jeg skifter nu, siger Helle Baker, som dog erkender, at det også er vemodigt at sige farvel.