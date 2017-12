Lyskæder: Lyshavet blænder for udsynet

Læserbrev: Fynboerne er tilsyneladende gået amok i lyskæder. Hvor man førhen hist og pist så en enkelt troldhassel i en villahave viklet ind i en syv-otte pærer, ser man nu blinkende lysshows, som får en til at føle sig til som til en koncert med The Rolling Stones.

Rundt om i de sydfynske forhaver er der trukket ledninger til juleilluminationer med funklende rensdyr og kunstige snemænd som vil få Disneyland og Tivolis vinterudsmykninger til at ligne en rasteplads ved Sønder Omme en kold januarmandag.

Sidste nye skrig indenfor "Fars fede juleferie"-wannabe er tilsyneladende funklende lyskæder, som skal køres hele vejen rundt langs tagskægget og plastiktagrende. Kort sagt: Lad der blive lys.

Men hvorfor? Hvorfra kommer denne næsten maniske trang til at sprede juleglæde og oplysning. Eksternaliseret hygge. Se alle sammen, hvor vi hygger os her. Og med den nye trend er hyggen blevet æstetiseret helt ud til matrikelgrænsen.

Helt fint, hvis det bare ikke var for det faktum, at danskerne lukker sig mere inde end nogensinde før. Lysenes funktion er ikke at bekæmpe andet end det fysiske mørke. Er ikke at invitere til fællesskab, som små glødende fyrtårne, der skal lede den ensomme vejfarende sikkert i havn. De kilometerlange lyskæder får forbipasserende til at tro, at her har vi et lokalt fællesskab. Men læser man statistikkerne, siger de noget andet: Det er ikke nærhed og fællesskab, men ensomheden, der griber om sig. Aldrig før har så mange danskere følt sig ensomme - lige fra de mindste børn i skolen til de ældste på landets plejehjem.

Og det er ikke kun i de små sydfynske villahaver, at lysene tilsyneladende blænder for udsynet til naboen. Det gør de også inde på Christiansborg, hvor fire "hyg-leriske" socialdemokrater - i stedet for at stemme et rungende nej til opsigelsen af aftalen om at modtage kvoteflygtninge fra FN, bliver hjemme og bager juleklejner.

Og ved deres forfald direkte medvirker til, at Danmark fremover bliver et mere indadvendt land. Vi hygger os, skutter os ... Men sætter lyskæder op, som kompensation for den kynisme, der griber om sig både i forhold til vore nærmeste, og de flygtninge i verden, som har det allerværst.

Det er f.... uhyggeligt.