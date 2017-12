Debat: Stenkaster-sag vidner om behov for et bedre dna-register

Læserbrev: Det har længe været et ønske for Dansk Folkeparti med et bedre dna-register. Vi ser ingen større ulemper ved at udstyre politiet med et værktøj, der ville kunne bidrage til opklaringen af en lang række sager og tilmed udelukke uskyldige mistænkte.

Et sådant register over samtlige borgeres dna-profiler kunne da også have hjulpet politiet på sporet af den formodede gerningsmand bag stenkast fra motorvejsbroer på Fyn. Politiet antager, at der er tale om en serieforbryder, som også står bag stenkastet, der i august 2016 kostede en 33-årig tysk kvinde dræbt, mens hendes 36-årige mand blev livsvarigt kvæstet.

Politiforbundet har således opfordret Folketinget til at give grønt lys til oprettelsen af et nationalt dna-register. I en verden, hvor kriminaliteten er blevet mere kompliceret, vil det ganske enkelt gøre opklaringen nemmere i en række sager.

I Folketinget står DF desværre ret alene med ønsket. Paradoksalt nok bakker et stort flertal af danskerne op om et centralt register. Således viste en meningsmåling lavet af Epinion for DR Nyheder i 2015, at tre ud af fire af de adspurgte svarede ja til et centralt dna-register.

Det er mit håb, at Folketingets øvrige partier vil genoverveje deres stillingtagen. Vi skylder hinanden, at politiet får alle tænkelige ressourcer til at opklare sager som den fra Fyn.