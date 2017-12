Korinth-Horne: To gange natten til fredag måtte politiet sende sydvestfynske bilister på sygehuset for at få taget en blodprøve. Første gang var efter et uheld ved midnatstid på Reventlowsvej ved Korinth. Her var en 66-årig midtfynbo kørt i grøften med sin bil, og da betjentene mistænkte manden for spritkørsel blev han sendt til blodprøvetagning.

En time senere vinkede en politipatrulje en bilist ind på Hornelandevej ved Horne. Bag rattet sad en 18-årig faaborgenser, men betjentene mente ikke, at den unge mand skulle fortsætte. I stedet blev også han taget med, mistænkt for at køre med narkotika i blodet.