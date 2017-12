Donald Trump Jr. fejrer nytårsaften 31. december sin 40-års fødselsdag.

Der er velhavere, som fødes med en guldske i munden, og så er der de rigtig rige, der fødes med guldskeer nok til et større selskab.

Til den sidste kategori hører Donald John Trump Jr. Han er USA's præsident Donald Trumps ældste barn. Da han blev født, var hans fars karriere som ejendomsmatador på Manhatten i fuld gang.

Trump senior havde tre år forinden overtaget sin fars ejendomsselskab og var ved at opbygge det imperium, han ejer nu.

I 1978 fik Trump senior således projektet med skyskraberen Trump Tower på Fifth Avenue på plads.

Så da seniors daværende modelhustru, tjekkiske Ivana, fødte Donald Trump Jr, var han rigmandssøn fra første skrig.

Men han sad ikke bare i sofaen og nød livet. Som ung studerede han økonomi på University of Pennsylvania, og da studierne var slut, tog han en slapper.

Det gjorde han i Aspen i Colorado, en legeplads for dem ved muffen.

Her nød han naturen med fiskeri og jagt. Han stod på ski, og han arbejdede som bartender.

Efter et år i Aspen vendte han tilbage til Manhattan og begyndte at arbejde i sin fars firma.

Unge Trump fik ansvaret for at følge byggeriet af flere store projekter til dørs. Han var også viklet ind i flere tv-programmer, da hans far gav den som reality-stjerne i "The Apprentice".

På mange måder havde den unge Trump alt, der kan købes for penge, men han har fået mere endnu. Han har fået adgang til Det Hvide Hus, idet hans far er blevet præsident, og det har haft stor indflydelse på den unge Trumps liv.

Blandt andet er både pressen og myndighederne meget optaget af et møde, han deltog i 9. juni i Trump Tower med blandt andet en russisk advokat og tre medlemmer af Trump seniors kampagnestab.

Der er spekulationer om, at formålet med mødet var at få beskidte oplysninger om Hillary Clinton, selv om 40 års-fødselaren har hævdet, at de talte om adoption af russiske børn.

Efter at hans far blev præsident, har Trump Jr. sammen med sin bror Eric fået kontrollen med driften af Trump-organisationen.

Han er som sin far gift med en model. Hun hedder Vanessa Kay Hardon og er i øvrigt delvist dansk. Parret har fem børn. (Ritzau)