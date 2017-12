Middelfart: - Gnisten er der ikke længere, det handler for meget om drift med webshop, Facebook og Instagram plus den almindelige butik, og der er for lidt tid til det kreative, som jo er det, jeg brænder for.

Sådan siger Lisbeth Blomstrøm, der har valgt at lukke sin garnbutik Garniture, der ellers blev kåret som Danmarks dejligste sidste år af Ugebladet Hendes Verden.

- Det var da også en stor glæde, men sådan en butik fylder meget i ens hoved hele tiden. Det er også blevet mere og mere tidskrævende, flere og flere sælger garn, og du skal hele tiden udvikle dig, siger Lisbeth Blomstrøm, der har sidste åbningsdag den 28. februar.

Hun understreger, at det ikke er økonomien, der får hende til at lukke butikken.

- Selv om markedet inden for garn og strik er mere presset i dag, end da jeg åbnede for 10 år siden, har jeg stadig en god forretning i Middelfart. Og nu kan folk glæde sig til noget endnu billigere garn, siger Lisbeth Blomstrøm, der starter det nye år med ophørsudsalg og stigende rabatter hen over de næste to måneder.