Nyborg: For omkring 30 år siden kom tamilerne til Danmark. En stor del endte på Østfyn - og blev boende. I dag er der ifølge Danmarks Statistik 286 personer med tamilsk oprindelse i Nyborg.

Et bemærkelsesværdigt antal, kommunens størrelse taget i betragtning. Særligt når man medtager, at tamilerne kommer fra et land, der ligger knap 8000 kilometer fra Storebæltsbroen.

Ifølge den tamilske sociolog Sangary Rajathurai hænger det måske sammen med, at der er et specielt sammenhold blandt tamilere netop i Nyborg:

- Nyborg er et godt sted at tage fat på, hvis man vil se på tamilere. De har et virkelig godt sammenhold og er suveræne til at lave ting sammen og mødes. Et eksempel på det er, at der kommer en verdensomspændende, tamilsk badmintonturnering til Nyborg til april, forklarer Sangary Rajathurai.