Svendborg: To kvinder fra Svendborg fik en kedelig oplevelse med på vejen, da de handlede ind torsdag.

Den ene, som er 68 år, var på indkøbstur i Netto på Ørbækvej i Svendborg ved 14-tiden, og her mistede hun sin brune skindpung, som indeholdt blandt andet et dankort og et kørekort.

Ifølge Hans Erik Brendholm, der er politiassistent ved Fyns Politi i Svendborg, er der ingen mistænkte i sagen, og det er der heller ikke i et tyveri, som gik ud over en 81-årig kvinde.

Hun havde netop samlet et forråd sammen i Spar på Wandallsvej, og da hun var klar til at betale, opdagede hun, at skindtasken, som hun netop havde sat sammen med varerne for enden af kassebåndet, var væk.

Med tasken forsvandt en mobiltelefon af det ældrevenlige fabrikat Doro samt kvindens sorte pung med 400 kroner i kontanter, et sygesikringsbevis, et dankort og andre personlige kort og papirer.

Tyveriet blev begået i tidsrummet fra klokken 17 til klokken 17.10, oplyser Hans Erik Brendholm.