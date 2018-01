foredrag

Rudkøbing: De fleste ville nok ikke acceptere at blive aflyttet i eget hjem igennem fire år. For nogle - heriblandt tidligere forsvarsattaché Holger Jørgensen - var det en del af den kolde krigs hverdag.

Onsdag den 17. januar klokken 19.00 kan Langeland Bibliotek og Langelands Museum byde velkommen til et foredrag med samme Holger Jørgensen, som vil fortælle om sin tid som "overvåget" i 1980'ernes Polen samt sine erfaringer fra den kolde krig. I årene 1980-1984 var Holger Jørgensen ansat som forsvarsattaché ved den danske ambassade i Warszawa.

Under påskud om at skulle udføre blikkenslagerarbejde samt snedkerarbejder på døre og vinduer i Holger Jørgensens bolig fik den polske sikkerhedstjeneste adgang til bygningen og kunne sætte aflytningsudstyr op i rummene. Alt dette fremgår af et kæmpe sagskompleks på over 250 sider vedrørende Holger Jørgensens tid i Polen. Det omfattende materiale, som Koldkrigsmuseum Langelandsfort er i besiddelse af, stammer fra det polske Institut for National Erindring og er blot en af mange rapporter, som vil indgå i det omfattende femårige forskningsprojekt, som museet sætter i gang i 2018. Projektet omfatter samarbejdspartnere fra SDU og Rigsarkivet, og det vil kaste nyt lys over de dansk-polske relationer under den kolde krig på en lang række områder. Foredraget finder sted på Langelands Bibliotek, og der er gratis entré.