Faaborg: Ét enkelt lod, udleveret hos Blomsterværkstedet Tine P, var nok til at udløse gevinsten i Shopping Faaborgs julelotteri, til Birgit Nørregaard, Kolding.

- Jeg vinder ellers aldrig noget, det er vist første gang, jeg overhovedet har fået en gevinst i et lotteri. I vores familie plejer det at være min bror, der har alt heldet i sådan nogle konkurrencer, fortalte en overvældet vinder, da hun fredag var i Faaaborg for at hente sin gevinst hos formanden for Shopping Faaborg, Lars Jensen, Møblér Bo Godt.

Birgit Nørregaard, 57, stammer oprindelig fra Ringe. Hendes forældre havde sommerhus i Hesseløje, som hun og hendes mand har overtaget.

- Så jeg er kommet i området siden 1967, og vi bruger sommerhuset hele tiden. Vi kommer her i de fleste weekends, og holder normalt både jul, nytår og ferier her. Det er blevet vores fristed. Vores børn bruger det også, så der er rift om huset om sommeren, fortæller hun.

Det er en vis rimelighed i, at Birgit Nørregaard trods bopæl i Kolding, vandt gevinsten i Shopping Faaborgs julelotteri.

- Vi gør stort set alle vores indkøb i Faaborg, når vi er i sommerhus. Det er en hyggelig by at handle i, og man er nødt til at støtte de lokale butikker, hvis man ønsker et godt næringsliv, siger hun.

Hvordan hun vil bruge de 10.000 kr. er hun ikke færdig med at overveje:

- Jeg har tænkt meget over det, og jeg tænker stadig. Det er godt nok mange penge. Min man og jeg har tit gået og kigger her i møbelbutikken, så måske bruger vi nogle af pengene her.