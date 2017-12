Sydfyn: "Jubii" lød det så højt fra Helle Ravn, at det næsten kunne høres til helt Langeland, da Medicinhaverne i Tranekær den 2. februar 2017 vandt Fyns Amts Avis' Initiativpris.

Og prisuddelingen foregik vel at mærke i det gamle værft i Ærøskøbing. Sammen med en flok andre frivillige fra Medicinhaverne var Helle Ravn taget til Ærø for at deltage i uddelingen, fordi de var indstillet til prisen, der er på 30.000 kontante kroner. En pris, som de frivillige fra Medicinhaverne var både glade for og meget stolte af.

I 2018 uddeles prisen igen, i øvrigt for femte gang og på Fyns Amts Avis' fødselsdag den 2. februar. Uddelingen foregår på Tranekær Slot ved en ekstra festlig udgave af Debatteriet.

Gode initiativer fra Sydfyn, Langeland, Ærø og øerne imellem kan indstilles til prisen.

Indtil videre er følgende langelandske initiativer indstillet til 2018-prisen: Art2Change, det langelandske kunst- og kulturprojekt, indstillet af Lene Anker, Løkkeby. Og David Jørgensens "Færgerock", musikarrangementerne på Spodsbjerg-Tårs-færgen, indstillet af Ole Sparrebo, Rudkøbing.

Men andre kan også komme i betragtning. Sidste frist for indstillinger er mandag den 8. januar. Send dit forslag med en begrundelse til initiativ@faa.dk eller med posten til Fyns Amts Avis, Sankt Nicolai Gade 3, 5700 Svendborg, mærket Initiativpris 2018.