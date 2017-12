Hou: Efter 37 år har Birger Printz valgt at stoppe som kirkesanger ved Hou Kirke. Det sker ved gudstjenesten den 31. december kl. 16.00. Bagefter er der afskedsreception, hvor alle er velkomne til at være med til at takke Birger Printz for de mange års tjeneste.

Fremover vil kirkesangen i både Hou, Stoense og Snøde blive passet af parret Susanne og Jens Jørgen Søgaard i fællesskab, har menighedsrådet besluttet. /BSH