Otterups 1. divisionshold viste med en stærk tredje halvleg, som vel og mærke blev spillet på banen, at de havde lidt flere kræfter end HC Odenses 2. divisions-tophold i deres indbyrdes træningskamp torsdag aften.

Efter to relativt lige halvlege, som sluttede henholdsvis 15-14 og 23-21 til Otterup, trak Otterup med en velspilende Jonas Kjærgaard i målet fra og lukkede tredje halvleg ved 34-28.

-Det var en træningskamp med lokalrivalisering og god tænding, syntes Otterup-træner Daniel Nilesen, som især glædede sig over et vellykket 7 mod 6 angreb.

-Vi spillede vel på omkring 80-85 procent af det bedste vi har præsteret. Det var mest for at holde kroppen i gang. Men kampen viste, at hvis HC Odense spiller godt og vi dårligt, så er de ikke langt fra os, erkendte Daniel Nielsen, som nok har gjort sig lidt notater inden de to hold mødes i pokalturneringen. Den kamp skal spilles senest den 25. januar.

HC Odenses træner, Martin Hjortshøj, var tilfreds med de to første halvlege.

-Særligt anden halvleg stod vi godt defensivt. Men også de fire spillere fra vores 3. divisionshold gjorde det godt angrebsmæssigt, syntes han.

HC Odenses playmaker, Mark Aamann Madsen, trykkede godt på mod Poulsen-brødrenen og Co. i Otterup-forsvaret, ligesom den tidligere Søndersø-bomber Andreas Banggaard med lidt blandet succes testede naboerne. I forsvaret tog gæsternes forsvarsprofiler, Lasse Laursen og Morten Kirkeby, kampen op med Simon Omme, Mathias Hedegaard, Mikel Christensen og andre formstærke Otterup-våben.

-Men for første gang i år blev vi overmatchet fysisk og så løb vi lidt tør for ressourcer, måtte HC Odense-træneren sande.

AR