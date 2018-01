Den 14. sæson med Løb med Avisen begynder først i det nye år, og det er et tilbud til alle om at komme i gang (igen) med at løbe.

Når nytårsfestlighederne ligger bag os og tømmermændene lægger beslag på en nytårsdag med nytårskoncert fra Wien, skihop fra Garmisch-Partenkirchen eller Far til fire-familiefilm er der god grund til at lægge en plan.

Ikke en plan som Olsen-banden, der nytårsdags eftermiddag går i krig, men en plan om en sundere livsstil og et forsøg på ikke alene at smide fedtet fra julen, men også komme i gang med at løbe.

Løb Med Avisen Det er 14. sæson med Løb Med Avisen.Informationsmøde finder sted mandag den 8. januar klokken 18 på skoletorvet på Hunderupskolen, Solfaldsvej i Odense.



Første fælles træningsaften er mandag den 15. januar, hvor der også begyndes klokken 18. Kom derfor i god tid og omklædt.



Løb Med Avisen kører frem til slutningen af maj.



Det koster 150 kroner at deltage.

Netop det er Løb Med Avisen med til, og mandag den 8. januar begynder den 14. sæson af træningsprojektet med informationsmøde på Hunderupskolen på Solfaldsvej i Odense, og mandag den 15. januar gælder det om at komme i løbeskoene på den første fælles træningstur.

Siden 2005 har tæt ved 10.500 været gennem Løb Med Avisen, som er et tilbud til både nybegyndere og let øvede løbere til at komme igang med at løbetræne på den rigtige måde. Nogle har været med tidligere, andre er nybegyndere, og uanset hvad er alle velkomne ud fra mottoet om, at "hurtigt eller langsomt - en kilometer er en kilometer".

Nogle har måske som mål at deltage i Eventyrløbet til foråret, andre måske i et halvmaratonløb. Dertil er der alle dem, som bare vil i gang med at løbe, men som synes, det er svært alene uden en træningsmakker. De møder til gengæld hundredvis af træningsmakkere, som venter på dem hver mandag aften. Her vil rutinerede tempoholdere sørge for at hjælpe alle sikkert rundt på ruterne, og få alle med hjem til Hunderupskolen igen.