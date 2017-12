Hvis det står til Venstre, vil mediebrugere i Danmark fremover kunne finde et væld af danskproduceret indhold på en app og en 24-timers tv-kanal kaldet Danflix.

Det skal være en dansk public service-pendant til den populære streamingtjeneste Netflix, som skal finansieres af licensmidler. Det forklarer Venstres kultur- og medieordfører, Britt Bager.

- Når vi kalder den Danflix, udspringer det selvfølgelig af Netflix. Men det er samtidig en måde at understrege på, at vi mener, at vi i fremtiden skal samle alt dansk indhold et sted.