58-årig mand fra Sydfyn blev torsdag taget for tredje gang med for meget spiritus i blodet, så nu bliver hans bil konfiskeret.

Første gang. Anden gang. Og så tredje gang på mindre end en måned.

En 58-årig mand fra Sydfyn havde tilsyneladende ikke lært lektien, da han tidligere i december blev taget af en patruljevogn fra Fyns Politi for at køre med for meget spiritus i blodet.

For manden blev også taget anden gang, og torsdag sidst på eftermiddagen skete det så for tredje gang i Svendborg. I december.

- Det er desværre lykkedes ham at køre tre gange spirituskørsel i én måned, så nu sætter vi en stopper for det, siger vagtchef Lars Thede, Fyns Politi.

Færdselsloven giver nemlig ordensmagten mulighed for at konfiskere bilen, når det er tredje gang, en overtrædelse som spirituskørsel sker. Og det er lige præcis, hvad den 58-årige mand nu kan forvente. Hans bil bliver nemlig konfiskeret, og vil han have den tilbage må han forsøge at gå rettens vej, hvis han mener, konfiskationen er sket uberettiget.

- Det er rystende, at manden ikke har lært noget af det hverken første eller anden gang, siger vagtchefen.

Konfiskation sker efter færdselslovens paragraf 133a, som for nogle år siden blev strammet ganske gevaldigt i gentagelsestilfælde.