15 unge har tilmeldt sig nytårsaften hos Ungdommens Røde Kors' værested for unge, Plexus. Formanden for Plexus Odense er overbevist om, at der stadig er et behov for at holde nytår for de unge.

Odense: - Ensomhed er stadig lidt et tabu, og et større problem end vi lige tænker, fortæller Malene Nielsen, formand for Plexus Odense.

Derfor låser hun op for Plexus' lokaler på Kochsgade 31 nytårsaften. Plexus er et værested for ensomme unge mellem 20 og 35 år, som her har et sted at mødes med andre mennesker og hygge sig over aftensmad, et spil eller en film. Nytårsaften kan især være svær, hvis man føler sig ensom.

Hvad er Plexus? Plexus er Ungdommens Røde Kors' værested i Odense for unge mellem 20 og 35 år, som føler sig ensomme. Hos Plexus kan de unge møde andre i samme situation, hygge sig i trygge rammer og skabe nye venskaber.Hver mandag og tirsdag fra klokken 17 til 21.30 og søndag fra klokken 12 til 16 holder Plexus åbent. Her lægger de vægt på at lave almindelige ting som at købe ind, lave mad og spise sammen. Derefter spiller de måske brætspil eller ser film.



Hver aften er der tre til fire frivillige fra Ungdommens Røde Kors, som sørger for, at dem, der kommer, føler sig velkomne.



Det er gratis at komme i Plexus, som holder til i en lejlighed på Kochsgade 31. Foreningen er støttet af Egmont Fonden. Plexus findes ud over i Odense i København, Aarhus, Roskilde og Slagelse.

- Behovet for at holde nytår er stort. Mange unge har ikke noget sted, de plejer at holde nytår. De har måske ikke fået en invitation, eller har ingen at invitere, fortæller Malene Nielsen.

Formålet med at holde nytårsaften er at skabe en hyggelig begivenhed for de 15 unge, som har tilmeldt sig. Malene Nielsen skal sammen med fire andre frivillige sørge for, at de unge får en god aften. At bruge nytåret i Plexus' lejlighed på Kochsgade passer hende helt fint.

- Personligt siger nytårsaften mig ikke så meget. Jeg vil hellere bruge den på at lave en stor og hyggelig aften for andre, som har mere brug for det. Den taknemmelighed, man får efter, og som man møder som frivillig, kan man ikke få andre steder.