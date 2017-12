Træet rummer en masse i sig. Både dekorativt og nyttigt. Det kan skæres op til bænke, borde eller træskulpturer, men det vil være op til foreningen, som er en non profit-organisation, der laver kreative fællesskaber for mennesker med stress. I Elmelundsskoven har foreningen arbejdet på at lave en terapihave, og den får nu sit største træ til dato.

Det ville være sølle, hvis det skulle gå den stolte gran, som indtil torsdag stod strunk og julepyntet på Flakhaven i Odense, som juletræet i HCA-eventyret. Det bliver futtet af under gruekedlen efter et tur på tørreloftet. Men sådan går det ikke odenseanernes juletræ.

Juletræet er kappet. Det mødte sin foreløbige skæbne i haven i Tarup 12. november, og blev bugseret til sin stolte placering i brolægningen foran rådhuset. Nu har det udtjent sin rolle her, og stress-organisationen har rakt hånden i vejret og bedt om træet.

I stedet for at blive fyret af som stort brændbart, kan træet få et smukkere endeligt i Elmelunden, hvor det genbruges i en eller anden form. Hvilken er op til foreningen, som glæder sig til at tage imod træet og nu er i gang med at bruge gode kreative kræfter på at finde ud af, hvad grankæmpen kan bruges til.

Stress-projektet bygger på en partnerskabsaftale mellem Park og Vej i Odense og "At danse med livet" og et samarbejde med Elsesminde Produktionsskole, UngOdense, træ-kunstner Simon Møller Andersen og andre frivillige. Der arbejdes lige nu på at skabe en mandala (et symmetrisk meditationsområde) at levende planter og træstammer. Her kommer byens juletræ til at indgå på en eller anden måde.