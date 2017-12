Premierminister har advaret italienske partier mod at sprede frygt i den kommende valgkamp.

Der er udskrevet præsidentvalg i Italien, som skal afholdes 4. marts 2018. Det oplyser præsident Sergio Mattarellas kontor torsdag aften.

Meddelelsen kommer, efter at den italienske premierminister, Paolo Gentiloni, har holdt et møde med regeringen.

Kort forinden kabinetsmødet opløste Mattarella som ventet landets parlament.

Tidligere på dagen advarede Gentiloni på det traditionelle nytårspressemøde partierne i Italien mod at sprede frygt og komme med urealistiske løfter i den "nært forestående" valgkamp.

Valget betragtes som et kapløb mellem tre fløje.

Der er det nuværende centrumvenstreparti PD, der sidder på magten.

Derudover er der den konservative blok, som ledes af tidligere premierminister Silvio Berlusconi.

Og så er der den EU-skeptiske Femstjernebevægelsen.

Sidstnævnte parti ligger bedst i målingerne. Bagefter kommer regeringspartiet PD, som dog kæmper med svigtende vælgeropbakning.

PD's besvær skyldes blandt andet partiets leder, ekspremierminister Matteo Renzi, som er endnu mere upopulær blandt vælgerne end Berlusconi.

Renzi gik af i 2016 oven på et knusende nederlag i en afstemning om reformer af Italiens forfatning, der skulle strømline lovgivningsprocessen.

Dermed er der risiko for et parlament, hvor ingen kan mønstre et klart flertal. Det påpeger Wolfgango Piccoli, der er politisk analytiker ved rådgivningsfirmaet Teneo Intelligence.

- Det betyder, at Italien sandsynligvis træder ind i en vanskelig fase oven på valget, fordi det bliver besværligt, hvis ikke umuligt, at danne et flertal, som kan regere, siger han.

Politisk ustabilitet er ikke noget nyt i et land, der har haft 64 regeringer siden 1946, og som stadig kæmper med arbejdsløshed og lav vækst kombineret med høj offentlig gæld oven på finanskrisen.

Trods sandsynligheden for et uklart valg vil muligheden for EU-skeptiske partier ved magten i eurozonens tredjestørste økonomi været noget, som markederne vil reagere på.

Det vurderer Frederik Engholm, der er chefstrateg i Nykredit.

- Perioden op til valget ventes at byde på større markedsudsving i Italien. Og afhængigt af udviklingen i valgkampen måske også i resten af Europa, siger han i en skriftlig kommentar.

- Markederne vil frygte et udfald, der indebærer et samarbejde mellem de euroskeptiske partier, tilføjer chefstrategen.

Gentiloni har understreget, at hans regering vil blive siddende, indtil en ny er på plads.