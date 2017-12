Jürgen Klopp fokuserer på Virgil van Dijks niveau frem for transfersummen på angiveligt 75 millioner pund.

Fodboldiagttagere har fået noget at diskutere mellem jul og nytår, efter at Virgil van Dijk pludselig blev verdens dyreste forsvarsspiller.

Det skete, da hollænderens nuværende klub Southampton samt Liverpool FC onsdag bekræftede, at forsvarsspilleren skifter til Liverpool 1. januar.

Southampton nævnte ikke prisen på Virgil van Dijk, men skrev på sin hjemmeside, at handlen er verdens dyreste for en forsvarsspiller.

Ifølge BBC og andre medier betaler Liverpool 75 millioner pund (cirka 630 millioner kroner) for den tidligere Celtic-forsvarer.

Det er en anselig sum i betragtning af, at Manchester City satte rekord for køb af en forsvarsspiller i sommer, da man købte Kyle Walker og Benjamin Mendy, der begge kostede i underkanten af 450 millioner kroner.

Liverpool-manager Jürgen Klopp går dog ikke specielt meget op i købsprisen.

- Vi sætter ikke prisen. Det gør markedet. Liverpools fans bør glemme prisen. Vi taler kun om spilleren, og hvad han kan tilføre af kvalitet, mentalitet og karakter. Det er derfor, vi er så glade, siger Klopp ifølge AFP til Sky Sports.

Her bliver tyskeren også spurgt om, hvorfor han egentlig har købt den 26-årige hollænder, der skiftede til skotske Celtic fra Groningen i 2013.

- Kvalitet. Det er derfor, vi har købt ham, og det er derfor, vi var interesserede i ham, siger Klopp.

Allerede i sommer blev forsvarsspilleren meldt på vej til Liverpool. Men føljetonen endte aldrig med et klubskifte, selv om Virgil van Dijk på et tidspunkt nægtede at træne i Southampton.

Han har ikke spillet de seneste tre kampe i Premier League for klubben, og han blev først benyttet i sjette runde på grund af al virakken omkring hans person.

Klopp advarer da også allerede om, at rekordindkøbet skal have tid til at falde til i Liverpool.

- Han var ude med en skade længe, og vi kender alle til de ting, der skete i sommer. Han er en høj spiller, og høje spillere har altid brug for lidt mere tid, specielt hvis man har været ude i ni måneder.

- Men det er ikke noget problem. Vi har allerede kvalitet på hans position, så vi behøver ikke at fremskynde noget. Han skal vænne sig til vores måde at spille på.

- Den er helt anderledes, men vi er 100 procent sikre på, at han klarer det, siger Jürgen Klopp.

Virgil van Dijk spillede i Celtic i to sæsoner, før han i 2015 skiftede til Southampton.