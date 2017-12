Det årlige håndboldstævne Sne-Cup spilles for 43. gang i Tommerup-området. Stævnet har endnu engang lokket over 1000 unge væk fra telefoner og Playstation. De bruger i stedet alle sammen deres juleferie i en idrætshal.

Tommerup: Lyden af gummisko, der skrider mod gulvet, og ophidsede råb fra en træner.

- Stop det der krydsspil, Mikkel, kør nu det, vi kan, råber Stine Schärfe, træner for Tommerup HK's U14 drenge- og pigehold.

Sne-Cup Sne-Cup er et årligt håndboldstævne for hold fra hele Danmark, der afholdes mellem jul og nytår.Det er håndboldklubben Tommerup HK, der arrangerer stævnet, og i år er det 43. gang, der er Sne-Cup i Tommerup-området.



Denne gang deltager 88 hold fra hele landet og i alt 1027 juniorhåndboldspillere.



Sne-Cup spilles fra den 28.-30. december. Den 28. og 29. er det U12- og U14-holdene, der kæmper om pokalerne, mens det lørdag er U10, der skal på banen.



Sne-Cup spilles i syv forskellige haller i området, og i alt 700 deltagere overnatter også på to af kommunens skoler.

På banen løber 14 drenge rundt i blå trøjer. De syv af dem i mørkeblå for Tommerup HK, der lige har brændt en chance på målet. De syv andre i en lyseblå trøje fra Vejle HK.

De næste to dage fyldes hallerne i Fyrtårn Tommerup, Højfynshallen, Aarup Fritidscenter og Vissenbjerg Kultur- og Idrætscenter af de 1027 unge juniorhåndboldspillere, der er rejst til Vestfyn og Tommerup-området for at dyste om Sne-Cup-pokalerne.

- Det er et helt vildt fedt stævne, for der er masser af glade mennesker. Nu står jeg jo og kan se, at de for eksempel spiller bordfodbold sammen, og der er fedt at se, at de har nogle gode oplevelser sammen. De er jo væk fra deres computere, det, synes jeg, er så godt, siger Tina Rønstrup fra Sne-Cups styregruppe.

Modsat tidligere, hvor holdet fik stryg af Brenderup, går kampen godt for Tommerup HK. Den næste bold brænder de ikke, men scorer til 16 - 7.