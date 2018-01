Et år med mange krydser - både i kalenderen og på stemmesedlerne. Her allersidst på året, hvor kalenderåret 2017 nu kan ses i et bakspejl, er det tid til en status og til at markere, at dagene nu igen bliver længere. Og lange dage er der sandelig også brug for, for der skal jo nåes meget. Meget blev også nået i 2017.

Noget af det vi gik ind i året med, var en ny Erhvervs- & Vækststrategi, vi skulle have udformet. Vi vil have skabt 300 flere arbejdspladser indenfor det private - vores virksomheder har brug for arbejdskraften, og vi har brug for flere borgere i arbejde. Vores virksomheder bød rigtigt flot ind med udformningen af politikken, som byrådet vedtog i juni. Nu er den på skinner, og selvom vi har en af regionens højeste andel private arbejdspladser og Fyns næstlaveste arbejdsløshed, skal vi bevæge os endnu længere, og vi skal have alle med. Vi har stadig nogle udenfor arbejdsmarkedet, og vi har unge, der skal videre. Det spor arbejder vi videre med.

Og apropos spor, så fik vi langt om længe det tredje spor på Vestfynske Motorvej E20 vedtaget i Folketinget. Anlægsarbejdet starter op i 2018, og det vil have stor indvirkning hos os - først i den svære anlægsfase, dernæst positiv indvirkning når det står færdigt. Ligeledes forholder det sig med togsporet, hvor vi også i 2017 fik endeligt placeret det nye højhastighedsspor, så vi alle kan komme videre. Også dette var en sej kamp, der krævede en stor indsats fra alle. Både lokale kræfter og politiske kræfter. Et flot samarbejde mellem nabokommuner, naboer og politiske "nabopartier".

Infrastruktur betyder rigtig meget i forhold til erhverv og vækst, og nu er denne forudsætning forbedret for, at vi fortsat kan være blandt de erhvervsvenlige kommuner i landet - i år kom vi på Børsens top-10 blandt højdespringerne, idet vi bevægede os 14 pladser opad på DI's liste over erhvervsvenlige kommuner.

For at vi kan investere os til fremgang, skal vi have en sund økonomi. Ved vores lokale "finanslov", budgetlægningen, lykkedes det os at finde fuld enighed i byrådet for et budget, hvor vi styrker kassebeholdningen, så vi kan stå imod eventuelle overraskelser i fremtiden, ligesom vi fortsat afdrager på vores gæld og ikke har optaget ny gæld. En tak skal lyde til hele byrådet for denne indsats.

Når vi nu taler finanslov, fik Folketinget noget sent landet deres, men det skal dog bemærkes, at dette har betydet, at der kan landes flere fisk hos os, idet der blev frigjort et beløb helt uden fortilfælde på 32 mio (!) til Assens Kommune, så vi kan etablere et kyst- og lystfiskerformidlingscenter.

I året der er gået har vi også arbejdet med frikommuneforsøg indenfor aktivt medborgerskab, et spændende arbejde, hvor vi har udfordret os selv og Folketinget. Noget vi gør for det fælles bedste, så vi kan styrke det aktive medborgerskab, som er en grundpille i det danske samfund. Noget andet, der også er bevilget midler til, er et nyt demenscenter, som bla. Assens Kommune er en del af. Noget, der inkluderer et mobilt aktivitetscenter, hvor demensramte, pårørende, m. fl. kan få rådgivning. Dette f.eks. i form af en bus, der kan supplere den borgerservicebus, der i øvrigt også startede sin færd rundt i kommunen i 2017. Noget, som borgerne har taget flot til sig, når den gør stop i Glamsbjerg, Tommerup, Aarup, Haarby og Vissenbjerg.

I 2017 fik Assens en lang række ministerbesøg, som startede i januar. Et af dem var i juni, hvor innovationsminster Sophie Løhde aflagde Assens besøg, fordi hun ville høre om vores projekt Job & Familie, som vi fik fondsmidler til - over 10 mio kr. - så vi kan komme godt i gang med en helhedsorienteret indsats for de familier, hvor arbejde ellers ikke har været det første og mest nærliggende tema.

Et af årets helt store temaer har været skolerne. Ingen temaer over, ingen ved siden af; skoler er et tema, der optager folk. Forståeligt nok. Høringsperiode, tætte afstemninger, hede debatter og argumenter, der har bølget frem og tilbage. Uanset, hvor man har positioneret sig i debatten, tror jeg at vi alle trænger til at se frem og komme videre. Det kommer vi i 2018. Og udover vores egne skoler har vi også en stor interesse i, at andre uddannelser klarer sig godt i kommunen. Hvis jeg skal nævne nogle, så er det den kommende reform af produktionsskolerne og VUC-HF, som berører vores kommune. Vores produktionsskole og VUC-HF klarer sig rigtig godt - og det skal de blive ved med at have rammerne til. Den nye FGU-reform, som danner rammerne om dette, skal indbefatte, at Glamsbjerg fortsat kan tilbyde disse uddannelser.

Udover alle krydserne i kalenderen, hvoraf nogle er nævnt og beskrevet ovenfor, så er alle dem på stemmesedlerne. 24.727 blev sat den 21. november til kommunalvalget, hvilket er rekord. Et nyt byråd blev valgt - 10 af 29 politikere er nyvalgte, idet 7 ikke genopstillede og tre ikke blev genvalgt. En stor tak skal lyde for samarbejdet til den nu afgående byrådssamling og et stort velkommen til den nye. Mange opgaver er løst i den forgangne periode, og mange nye vil komme til i den nye. Det er alle 29 klar til i en ny og frisk start på en ny 4-årig periode, som tager sin begyndelse ved dette årsskifte. Et samarbejde der i praktikken udmøntes af vores 3200 dygtige og engagerede medarbejdere, som fortjener en stor tak for indsatsen i året der nu er gået - på gensyn i det nye!

Et nyt politisk landskab, der er organiseret i nogle nye fagudvalg i en bred konstituering, er klar til at gå ind i 2018 med friske kræfter og tage livtag med de udfordringer, vi møder på vores vej. Og ikke mindst til at gå offensivt og målrettet ind i de planer og ambitioner, vi som kommune har for at nå vores vækstmål, få et højere uddannelsesniveau i befolkningen, tilvejebringe et højere beskatningsgrundlag, få en bedre folkesundhed, få flere ind på arbejdsmarkedet og nå en højere tilflytning.

Tak til alle der har bidraget i 2017; kommunens medarbejdere såvel som foreninger, erhvervsliv og aktive frivillige borgere, folketingspolitikere, organisationer, arbejdsmarkedets parter, m. fl.

Vi ses igen i et forhåbentligt lykkebringende 2018.