Trafik

Færdselsloven: Et betragteligt stort antal danskere fik en julegave, de har ventet længe på. Det er de danskere, der slæber rundt på en sigtelse for bilkørsel med hash i blodet. En regulering af loven trådte i kraft 15. december, og den betyder, at flere af dem kan imødese en lavere straffe end efter den hidtil gældende lovgivning. Deres sager blev nemlig sat i bero, da politikerne for over et år siden barslede med planerne om en straf-lempelse.

Hashkørsel Et enigt folketing har vedtaget af graduere straffene for hashkørsel. Tidligere blev hashkørsel automatisk straffet med ubetinget frakendelse af kørekortet i tre år. Den nye lov, der trådte i kraft 15. december, straffer hashkørsel i forhold til, hvor meget af det aktive stof tetrahydrocannabinol (THC), der kan spores i blodet:Mellem 0,001 og 0,003 mg THC: Klip i kørekort og en bøde på en halv nettomånedsløn.



Mellem 0,003 og 0,009 mg THC: Betinget frakendelse af kørekortet og en nettomånedsløn i bøde.



Over 0,009 mg THC i: Tre års ubetinget frakendelse af kørekort plus en nettomånedsløn i bøde.



Op mod 6000 personer om året sigtes ifølge Sikker Trafik for kørsel under påvirkning af euforiserende stoffer. Over 90 procent af disse tilfælde drejer sig om hashkørsel, fremgår det af oplysninger fra justitsministeret til folketinget afgivet 17 maj 2017.



Alle sager om hashkørsel blev stillet i bero pr. 31. august 2016. Rigsadvokatens kontor har på grund af juleferie ikke kunnet besvare avisen danmarks spørgsmål om, hvor mange sager det aktuelt har hobet sig op til.

Tidligere har der været nultolerance, hvad angår hashkørsel: Med forekomst af det aktive stof i hash, tetrahydrocannabinol (THC) på 0,001 milligram pr. kilo blod eller derover har udløst en ubetinget frakendelse af kørekortet i tre år.

Nu er straffen blevet trindelt, som man kender det fra spirituskørsel. Straffene er nu afhængig af mængden af THC i blodet, enten bøde, klip i kørekortet, betinget frakendelse af kørekortet i minimum et år eller ubetinget frakendelse af kørekortet i minimum tre år.

“ Der er noget skævt i, at hvis man står og ryger hash foran en betjent, får man en bøde på tusind kroner, men risikerer at miste sit kørekort og arbejde, hvis man bliver målt flere dage efter, man har røget. Knud Foldschack, advokat

Problemet med hashens THC-forekomst er, at det kan spores længe efter indtagelse og længe efter, at der har været tale om egentlig påvirkning. Tusinder er således blevet dømt uden at have udgjort nogen færdselsmæssig risiko, hvilket for fleres vedkommende har fået alvorlige konsekvenser, for eksempel for folk der i udførelsen af deres job er afhængige af et kørekort.