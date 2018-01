Ikke mange havde troet, at Morten Brixtofte Petersen ville komme i regionsrådet. Til gengæld havde mange spået, at Ærøfærgerne ville komme på Facebook. De tog fejl.

Ærø: Det er svært at spå, især om fremtiden. Sådan lyder et ofte brugt bevinget ord, og det passer også for de mange profeter in spe, der har prøvet kræfter med at forudse det nu forgangne 2017 på Ærø.

Tre spørgsmål har især drillet quiz-deltagerne. De to af dem handlede om de to valg, der blev afholdt i november. Der var nemlig ikke mange af spåmændene og -konerne, der havde troet på, at Morten Brixtofte Petersen (R) ville få en plads i det nye regionsråd, men med et flot valg, hvor han sprængte listen, lykkedes det fritidslandmanden fra Søby at nappe det eneste radikale mandat. Selv profeten over dem alle, Carsten Hvolbøll Mikkelsen, snublede her og fik dermed "kun" 12 rigtige.

Vinderne Ingen af dem, der gættede med, havde formået at gætte rigtigt på alle 13 spørgsmål. Her er de fire, der kom tættest på:12 rigtige:



Carsten Hvolbøll Mikkelsen, Risskov



11 rigtige:



Edith Rasmussen, Ærøskøbing



John Hansen, Ærøskøbing



Kristina Groth, Ærøskøbing

Mange blev også narret af et spørgsmål, der handlede om De Konservative på Ærø. De havde nemlig gættet på, at Mads Boeberg Hansen ville blive valgt som partiets spidskandidat til kommunalvalget. Måske fordi Anders Johansson som bekendt sad og sidder i Folketinget. Men den hidtidige spidskandidat blev genvalgt uden dramatik og fik oven i købet det bedste personlige stemmetal af alle kandidater til kommunalvalget.

Sådan gik 2017 Her er svarene på spørgsmålene i 2017-quizzen:

Indgår Ærøexpressen i løbet af 2017 en aftale om at bygge en færge til besejling af Marstal-Rudkøbing? Nej Har Ærø stadig en socialdemokratisk borgmester efter kommunalvalget i 2017? Ja Flytter Brugsen i Søby i nye lokaler i 2017? Nej Er befolkningstallet højere per 1. december 2017 end 1. december 2016? Nej (I 2016 var tallet 6194 og året efter 6193) Får Søby Havn i løbet af 2017 tilsagn om at kunne udvide havnen? Nej Åbner Røde Kors eller en anden operatør et asylcenter på Ærø i 2017? Nej Bliver Morten Brixtofte Petersen (R) valgt til regionsrådet? Ja Opretter Ærøfærgerne en facebookside i 2017 til annoncering af blandt andet aflysninger og forsinkelser? Nej Bliver den nye turist- og erhvervsdirektør, der skal ansættes i 2017, en, der allerede bor på Ærø? Nej Bliver Mads Boeberg (K) valgt som spidskandidat til kommunalvalget i 2017? Nej Kommer antallet af vielser på Ærø over 4000 i 2017 (3800 i 2016)? Ja Bliver der født over 25 børn på Ærø i 2017? Ja Ansætter Ærø Kommune i 2017 en jurist som kommunens næste kommunaldirektør? Ja

Endelig havde de ærøboer, der gættede med, også en større tiltro til Ærøfærgerne, end der viste sig at være grund til. De svarede nemlig "ja" til spørgsmålet, "opretter Ærøfærgerne en facebookside i 2017 til annoncering af blandt andet aflysninger og forsinkelser?" Selv om Ærøfærgernes direktør, Keld Møller, i maj godt kunne se idéen, er den endnu ikke blevet til noget.

En del havde faktisk også troet, at 2017 skulle blive året, hvor Søby Havn endelig fik tilsagn om støtte til den ønskede havneudvidelse, og selvom en undersøgelse af havneudvidelsen er nævnt på årets finanslov, må havnen vente lidt endnu med at se rede penge.

Om spørgsmålene for 2018 er ligeså svære, kan du finde ud af ved at udfylde quizzen for det kommende år. Måske bliver det dig, der scorer de sjældne 13 rigtige.