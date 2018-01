Børnebøger

Bøger: Tik børn, der selv kan læse er her en håndfuld nyudgivelser:

Bent Haller, der i flere årtier har skrevet for både børn og voksne, er netop udkommet på Høst & Søn med "Djævelen i dammen". Den skildrer udviklingen mellem en afvisende bedstefar og et barnebarn, der insisterer på, at man ikke skal fortie fortiden. For børn fra ni år og opefter.