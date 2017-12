- Jeg vil gerne have tid til, at det hele bundfælder sig, inden jeg udtaler mig nærmere, og i hvert fald skal Olav begraves først, tilføjer den 47-årige Claus Skjoldborg Larsen, der også stillede op til byrådet i 2013 - uden at blive valgt.

Claus Skjoldborg kommer umiddelbart til at overtage de udvalgsposter, der var tiltænkt Olav Rabølle Nielsen, og på mange måder har han en profil, der minder om den afdøde forgænger.

Han er oprindeligt udlært tømrer, men har siden taget en pædagog-uddannelse og arbejder som SSP-konsulent i Odense Kommune. Han gik til valg på kamp mod social dumping, men i høj grad også på at være med til at skabe bedre vilkår for udsatte børn og unge.

Præcis ligesom Olav Rabølle Nielsen var det, er Claus Skjoldborg Larsen meget aktiv inden for idræt med blik for idrættens sociale aspekt.

I Claus Skjoldborgs tilfælde er det ikke fodbolden, men en mere speciel idræt i form af Mixed Martial Arts - forskellige former for kampsport, der er samlet under hatten MMA Danmark, som Skjoldborg er formand for.

Det kommende byrådsmedlem er fra Dalum, gift og far til fire børn.