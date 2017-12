Debat: Jeg bliver en uperfekt borgmester

Lokaldebat

Lokaldebat: Her hvor årsskiftet, hvor jeg overtager borgmesterposten i Faaborg-Midtfyn, nærmer sig, vil jeg gerne benytte lejligheden til at sige tak til alle, der stemte til kommunalvalget - uanset om det var på Socialdemokratiet eller et andet parti. Ved at stemme er man med til at holde det lokale demokrati levende - og det har vi brug for i en tid, hvor demokratiet er under pres mange steder i verden.

Jeg glæder mig til de kommende fire år - også selv om jeg udmærket er klar over, at borgmesterposten ofte er øretævernes holdeplads. Jeg er ikke noget perfekt menneske - langtfra. Og jeg bliver med sikkerhed heller ikke nogen perfekt borgmester. Der vil givet komme beslutninger, som med rette kan kritiseres - og som jeg selv vil ærgre mig over, når jeg kigger tilbage på dem.

Men heldigvis er jeg ikke alene om opgaven. Der er mange, mange gode og dygtige mennesker blandt mine kolleger i kommunalbestyrelsen, blandt de ansatte i kommunen - og ikke mindst blandt borgerne i Faaborg-Midtfyn. Det er mere end noget andet samarbejdet med dem, som jeg glæder mig til.

Uanset hvordan det kommer til at gå, vil jeg i de kommende fire år bruge alle de evner og talenter, som jeg har fået tildelt, til gavn for borgerne i Faaborg-Midtfyn. Om det er godt nok, eller om man om fire år hellere vil have en anden til at stå i spidsen, er det heldigvis op til vælgerne at vurdere. Det er sådan demokratiet fungerer - og det er der grund til at glæde sig over.