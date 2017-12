Der findes et utal af dygtige forfattere, som sjældent bliver læst, fordi de ikke tilhører den snævre kreds af forfattere, som de fleste kender.

Det forsøger Middelfart Bibliotek dog at råde bod på, når bibliotekar Birgit Sloth igen læser højt til en række fælleslæsnings-arrangementer i det nye år.

Biblioteket startede med at lave fælleslæsning i 2017 og det har vist sig at være så stor en succes, at man har valgt at fortsætte. Det fortæller Birgit Sloth.

- Vi har vel været en 12 stykker i gennemsnit. Nogle møder op for at komme i gang med at læse noget mere, mens andre søger ny inspiration, siger Birgit Sloth, der ofte vælger forfattere, der ikke er så kendte:

- Bagefter er der så mange af dem, der læser mere af den samme forfatter. Normalt er det jo mange af de samme forfattere, som man hører om og læser.

Fælleslæsningen foregår konkret ved, at Birgit Sloth først læser en udvalgt tekst, som de fremmødte får udleveret på papir, hvorefter teksten bliver diskuteret.

- Det giver nogle gode snakke. Jeg har blandt andet læst op fra Julian Barnes' "Vejen op, vejen ned", der behandler sorg og som kom ret tæt på nogle af de fremmødte. Det skifter fra gang til gang, hvem der kommer. På den anden side virker folk til at føle sig trygge nok til også at tale om nogle ting, der kan være lidt svære.

Fælleslæsningen foregår første gang torsdag den 11. januar i tidsrummet mellem klokken 11 og 12.