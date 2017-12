Faglitteratur

Bøger: Dr. phil Jørn Henrik Petersen, der siden 1974 har været professor i socialpolitik ved Syddansk Universitet, høstede både anerkendelse og debat, da han i 2016 udgav "Fra Luther til konkurrencestaten". Blandt andet skrev den tidligere biskop i Aarhus, Kjeld Holm, til ham: "Den fortjener stor udbredelse og bør også læses af dagens politikere. Men gad vidst, om de gør det? De har nok ikke tid, og den er nok for svær. For folkelig er den ikke!." Holm opfordrede derfor Petersen til at skrive en "folkebog" om emnet, og det har han nu gjort. "Luthers socialetik og det moderne samfund" er udkommet på Syddansk Universitetsforlag og forklarer bl.a., at for Luther havde næstekærlighed også en kollektiv dimension, og at han derfor er relevant, når man forsøger at forstå hans betydning for velfærdsstaten.

Samuel Rachlin, journalist og forfatter, har på Kristeligt Dagblads Forlag fået udgivet sin "Folket og magten", der handler om populisme og den nye verdensorden. Og på Informations Forlag er udkommet "Efter Europa" af bulgarskfødte Ivan Krastev. Bogen, som handler om Europas fremtid og muligheden for unionens opløsning, er første bind i serien "Europæiske ideer" - om Europa nu og i fremtiden. (ahy)