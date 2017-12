Sydafrikas forfatningsdomstol vil fredag afgøre, om parlamentet skal tvinges til at iværksætte en rigsretssag mod præsident Jacob Zuma for at have brugt statens penge til at renovere sit hjem for knap 125 millioner kroner.

Det skriver avisen Guardian and Mail.

Det er oppositionen, der har lagt sag an mod Zuma. I september meddelte forfatningsdomstolen, at denne ville afsige en kendelse i sagen.

Sagen rullede, efter at en tidligere instans afgjorde, at Zuma skulle betale nogle af de mange penge tilbage.

Det undlod han at gøre.

Zumas rolle er prekær, efter at hans parti, Den Afrikanske Nationalkongres (ANC), tidligere på måneden valgte vicepræsident Cyril Ramaphosa som ny formand.

Zuma har været involveret i adskillige sager om korruption, og Ramaphosa blev formand for ANC på et løfte om at gøre bekæmpelse af korruption til sin vigtigste opgave.

Der har derfor været spekulationer om, at Ramaphosa inden for kort tid vil forsøge at få Zuma afsat, så han selv kan være præsident frem til det regulære valg i 2019.