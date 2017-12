Kloden rundt

USA: Den fik ikke for lidt, da en gruppe studerende fra American University fejrede "Tequila-tirsdag" i et hus i den amerikanske delstat Maryland. Politiet rykkede ud, efter naboer havde klaget over voldsom larm fra huset. Men larm var ikke det eneste problem i bygningen. Politiets alkometer gav udslag indenfor, hvor luften havde en promille på 0,1. Det er dog stadig inden for den lovlige grænse på 0,8. Det skriver Metro. Studenterforeningen Sigma Alpha Epsilon stod bag festen, hvor seks studerende blev tiltalt for at drikke, selv om de er under 21 år. (ritzau)