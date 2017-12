Cykling: Det blev de forventede tre par, der dominerede ved DM i parløb onsdag aften i Thorvald Ellegaard Arena i Odense.

Den nye arena er så småt ved at komme i stærke omdrejninger, nu hvor en række detaljer i rammerne er forbedret, og det var flot sport, der blev vist på velodromen i Bolbro, meldes det fra kendere. To af rytterne var med på den OL-holdforfølgelses-kvartet, som vandt bronze i Rio.

Den store profil i vinterens løb i dansk banecykling har været Niklas Larsen med otte internationale medaljer, og han stillede op sammen med Frederik Rodenberg, der netop er vendt tilbage efter en knæoperation.

Den duo var i DM i parløb oppe mod juniorverdensmesteren i landevej og i omnium, Julius Johansen, der også vandt EM-sølv på landevej og i omnium, Julius Johansen, der også vandt EM-sølv i omnium hos eliten. Hans makker var Mathias Krigbaum, der er tidligere juniorverdensmester i parløb og fik en fjerdeplads i parløb ved World Cuppen i canadiske Milton, skriver feltet.dk

Endelig skulle den bundrutinerede Jesper Mørkøv sammen med landevejsholdkammeraten Jonas Aaen at snyde de unge himmelstormere.

Den kamp blev længe spændende, og alle prøvede at hænge på. Undervejs i løbet lykkedes det for de tre par at vinde tre omgange, men generelt blev luret meget på hinanden, så ingen vandt omgange - uden at rivalerne havde et kvikt svar.

I spurterne havde Niklas Larsen og Frederik Rodenberg dog gjort det bedst, og med 25 omgange tilbage lå de komfortabelt i spidsen.

"Men det ville Julius Johansen lave om på, og han satte et nyt angreb ind. Frederik Rodenberg kunne ikke svare igen på angrebet, og det lykkedes for Johansen og Krigbaum at vinde deres fjerde omgang i løbet. De point betød sammen med deres indkørte spurtpoint fra angrebet, at de sikrede sig DM-guldet. Selv om Jonas Aaen vandt løbets sidste spurt, så rakte det kun til bronze til ham og Jesper Mørkøv. Sølvet gik til Niklas Larssen og Frederik Rodenberg", skriver feltet.dk.

Og så røg den klejne cykelkaravane videre til Ballerup og torsdag aftens 100 kilometer parløb, hvor der dog blev kørt i nye konstellationer.