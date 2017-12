Kloden rundt

Kosovo: Hundredvis af slips er som protest hængt op foran regeringsbygningen i Kosovos hovedstad, Pristina. Det er vrede kosovoere, der har tyet til tøjaktivisme i frustration over, at landets premierminister, Ramush Haradinaj, har fordoblet sin løn til 3000 euro om måneden, svarende til cirka 22.300 kroner. Arbejdsløsheden i Kosovo er omkring 30 procent, men Haradinaj retfærdiggjorde den gavmilde lønforhøjelse ved at sige, at det at gå i pænt tøj er en del af hans job. Det er ikke i orden, mener blandt andet 67-årige Halil Xani. Han er pensionist, men da han arbejdede, tjente han 75 euro om måneden, svarende til 560 kroner. (ritzau/AFP)