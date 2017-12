Hjemmeplejedistrikterne i Bogense fik i sommer en side by side-cykel, så personalet nu har mulighed for at cykle en tur med de ældre, der har lyst til. På en præsentationstur forbi redaktionen på havnen i Bogense var det Keld Larsen og social- og sundhedshjælper Elna Larsen, der benyttede muligheden for at få frisk luft. Arkivfoto: Thomas Gregersen