Kloden rundt

Frankrig: En polsk sømand blev forleden samlet op af den franske kystvagt, efter at have været fanget på havet i syv måneder. Det eneste selskab, han havde med sig, var en kat.

Den 54-årige sømand stævnede ud fra øgruppen Comorerne, der ligger ud for Mozambiques kyst. Målet var at nå Sydafrika - en rejse på over 2000 kilometer.

Men han rejste i en ombygget redningsbåd fra et krydstogtskib, og strømmen var for stærk for det lette fartøj. Det blev fundet af kystvagten nær den franske ø Réunion.

Manden havde ikke haft mulighed for at tilkalde hjælp, fordi bådens kommunikationssystem var ødelagt. Han og katten havde levet af en halv pakke kinesisk suppe om dagen. (ritzau/AFP)