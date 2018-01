Bøger

Bøger: Hverdagen er tilbage, og er man ved at drukne i kedelige møder og har svært ved at blive hørt, er her et par bøger, det måske er værd at læse.

I "Mødeledelse", som er udkommet på Akademisk Forlag, fremgår det af en undersøgelse hos Lederne, at ledere bruger 10 timer om ugen på møder og syv timer på forberedelse. Mødeekspert Bo Krüger giver i sin bog redskaber til kun at beholde de gode møder og få skåret ned og forandret de dårlige.

Samme forlag er netop udkommet med "Ordet fanger" af forskningschef i sprog ved Danmarks Medie og Journalisthøjskole Michael Kjær Ejstrup. Bogen hjælper sin læser til at tage ordet og henvender sig til alle, der har behov for at kunne overbevise og inspirere i professionelle sammenhænge.

Et er at lede - noget andet er at blive ledet. Uanset hvilken side af bordet, man befinder sig på, kan man blive klogere på ledelse i bogen "Stoicisme og ledelse" af Troels Engberg-Pedersen, som har en doktorgrad i filosofi og i teologi. Også udkommet på Akademisk Forlag. (ahy)