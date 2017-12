Kloden rundt

Indien: Folk kigger en ekstra gang, når 38-årige Ranjeet Singh dirigerer trafikken i den indiske by Indore, som har over to millioner indbyggere. Inspireret af den afdøde sanger Michael Jackson har politimanden de seneste 12 år moonwalket, mens han arbejder. På sociale medier er han et hit, og omkring 50.000 personer følger ham på Facebook. Ifølge Singh gør det en forskel at danse. Færdselsovertrædelser er de seneste år dykket i det travle kryds, hvor han bruger størstedelen af sin tid. Et indisk universitet er ved at undersøge, om han også mindsker trafikpropper. I begyndelsen var kollegerne kritiske over for fremgangsmåden, men de er siden tøet op, og Singh underviser nu flere politikolleger i moonwalk. (ritzau)