Læserbrev: I 1950'erne var der store demonstrationer mod atombombesprængning. Den daværende russiske præsident Nikita Khrusjtjov sagde dengang: "Efter en atomkrig vil de overlevende misunde de døde". Demonstrationerne virkede med et glædelig resultat. Stormagterne stoppede overjordiske atomsprængninger.

En atomkrig er stadigvæk en af denne jords største farer. Vi lever i en anden tid, hvor klimaændringer, global opvarmning og forurening truer os alle. Derfor skal unge piger og drenge, voksne og ældre tage sig sammen, og demonstrere mod de farer, der truer dem.

Fra tusindvis af skorstene kommer der tonsvis af giftige luftarter op i luften, benzin og diesel er giftig.

Det vil også være positivt at demonstrere til fordel for et sundt og rent Danmark. Gå arm i arm gennem de fynske byer til de personer, der slet ikke har læst eller forstået alvoren og derfor ikke har taget deres ansvar alvorligt. Har embedsmænd i staten og kommunerne dårlig samvittighed, giver politikerne vildledende og mangelfulde oplysninger, og fortsætter med at give tilladelser til gift i fødevarer, i luften og forgiftet drikkevand? En helt ny energipolitik kan redde mange mennesker.

Derfor dette til fynske kommuner: Køb 1000, 3000 eller flere husstandsvindmøller og påmonter dem på alle kommunens offentlige bygninger. Køb 5000 af de nye støjfrie og forureningsfrie paraboler til redning fra nedlæggelse af farlige drivkraftmidler, giftige maskiner og motorer fjern alle restriktioner for husstandsvindmøller.

Lav plakater med tekst og tegninger med ønsket om at bevare det sunde liv. Og husk at rose de politikere, som er ansvarsbevidste, når de gør noget for miljøer langt ind i dette århundrede.