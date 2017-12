Fjellebro-Nr. Lyndelse-Dyreborg: Indbrud i private hjem hænger desværre uløseligt sammen med juletiden, og de seneste par dage er det gået ud over en ejendom på Sundsgårdsvej i Fjellebro samt en lejlighed i Nr. Lyndelse. På Sundsgårdsvej smadrede tyven et kældervindue, og så var vejen ifølge anmeldelsen til politiet banet for at stikke af med cirka 1000 liter fyringsolie.

På Humlehaven i Nr. Lyndelse blev et vindue opbrudt, lejligheden gennemrodet, og nu mangler et fjernsyn, en mobiltelefon og en Ipad. Ifølge Steen Foged fra Fyns Politi er det her lykkedes for politiet at sikre spor fra tyven, så der nu er noget at arbejde videre med for efterforskerne.

Også i et sommerhus i Dyreborg har en langfingret - og tilsyneladende tørstig - person været forbi. Et skur ved sommerhuset er brudt op, og væk er 40 flasker vin og en kasse øl, fremgår det af politirapporten.